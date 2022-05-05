Carmedya 12 Yaşında! - Son Dakika
Üye Girişi

Carmedya 12 Yaşında!

05.05.2022 13:07
Carmedya 12 Yaşında!

Carmedya, Mayıs 2022 tarihli 145.

Carmedya, Mayıs 2022 tarihli 145. sayısı ile dijital otomobil yayıncılığında 12 yaşına bastı.

Derginin 12. yaş sayısı web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore'dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store'dan indirilebiliyor.

Carmedya'nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Dergiyi indirmek için tıklayın

YORUMLAR
500
Çinli Yetkili: Çin, Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin İstikrara Kavuşturulmasına Yönelik Her Türlü Çabayı Gösterecek Çinli Yetkili: Çin, Sanayi ve Tedarik Zincirlerinin İstikrara Kavuşturulmasına Yönelik Her Türlü Çabayı Gösterecek

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Vodafone, Otomobil, Mayıs, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Carmedya 12 Yaşında! - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Ali Babacan'dan enflasyon yorumu: Yıkım yaşıyoruz, TÜİK'in yüzde 70'lik enflasyon oranı bunun ispatı
12:39 Yoksullar enflasyonu daha ağır yaşıyor: Yoksulun gıda enflasyonu yüzde 131,6, zenginin yüzde 65,5
12:38 Ablasını ''kendinden 20 yaş küçük kişiyle evlenemezsin'' diye vahşice öldüren sanıktan savunma: Bıçakla düştü, boynu kesildi!
12:17 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan'ı öldüren Asala militanı Sasunyan, Erivan'da gözaltına alındı
12:16 Esenler'de dehşet dolu anlar: 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında başından vurularak katledildi
12:07 Rusya Savunma Bakanlığı: Bu sabahki bombardımanla 600 Ukrayna askeri öldürdük
11:54 Finlandiya Rusya'nın olası saldırılarına hazır! Sadece Helsinki'de 5 bin 500 sığınak var
11:50 Soğan artık yoksul yiyeceği değil: Geçen ay fiyatı yüzde 70 arttı
11:50 Bakan Muş: İhracatta yaşanan yüzde 24,6'lık artışla tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamına ulaşıldı
11:46 Çavuşoğlu'nun bozkurt selamına Uruguay'dan tepki: Türkiye'ye büyükelçi ataması askıya alındı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 13:13:22. #1.11#
SON DAKİKA: Carmedya 12 Yaşında! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement