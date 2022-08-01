Carmedya Ağustos Sayısı Yayında - Son Dakika
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Carmedya Ağustos Sayısı Yayında

01.08.2022 22:56
Carmedya Ağustos Sayısı Yayında

Carmedya’nın Ağustos 2022 tarihli 148.

Carmedya'nın Ağustos 2022 tarihli 148. sayısı, web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore'dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store'dan indirilebiliyor.

Carmedya'nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Dergiyi indirmek için tıklayın

YORUMLAR
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Kaynak: Carmedya.com

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Vodafone, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Carmedya Ağustos Sayısı Yayında - Son Dakika

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