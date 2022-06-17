Carmedya Haziran Sayısı Yayında - Son Dakika
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Carmedya Haziran Sayısı Yayında

17.06.2022 21:21
Carmedya Haziran Sayısı Yayında

Carmedya’nın Haziran 2022 tarihli 146.

Carmedya'nın Haziran 2022 tarihli 146. sayısı, web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore'dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store'dan indirilebiliyor.

Carmedya'nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Dergiyi indirmek için tıklayın

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Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Carmedya Haziran Sayısı Yayında - Son Dakika

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