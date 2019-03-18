Çarmelik Kervansarayı, Tarım Müzesi Oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayı, Türkiye'nin en büyük Tarım Müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne dönüştürülecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile destek verdiği Çarmelik Kervansarayı, Türkiye'nin en büyük Tarım Müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne dönüştürülecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa tarım şehri, tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş zenginliği, tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz dedi.



Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Büyük Han köyünde yer alan ve kitabesi bulunamadığı için kesin yapım tarihi bilinmeyen; ancak tarihi geçmişi 17'nci yüzyıla dayanan Çarmelik Kervansarayı, önceki yıllarda restorasyon başlatılarak, turizme kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmaları ile Çarmelik Kervansarayı'na, son yıllarda ziyaretçi akını oldu. Kervansaraya Türkiye'nin en büyük Tarım Müzesi ile Tarımsal Eğitim ve Araştırma Merkezi kurulması için Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Tarım İl Müdürü Murat Çakmaklı ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner protokol imzaladı. Protokol kapsamında, Evliya Çelebi'nin de 'Seyahatname'sinde bahsettiği tarihi kervansaraya, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tarihi traktör, çapa, kazma, kanı ve tarla sürme işlerinde kullanılan tarım aletlerinin yer aldığı müzelik malzemeler konulmaya başlandı.



'ŞANLIURFA'DA TARIM HAVZASININ OLUŞMASI GEREKİYOR'



Bölge halkını umutlandıran Çarmelik Kervansarayı'nın Tarım Müzesi'ne dönüştürülmesi için düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Başkan Nihat Çiftçi, tarım ve turizm şehri Şanlıurfa'ya, Türkiye'nin en büyük tarım müzesini yaptıklarını söyledi. Projeyle Şanlıurfalı çiftçilere hizmet verileceğini dile getiren Başkan Çiftçi, şunları söyledi



Şanlıurfa tarım şehri. Şanlıurfa'da tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş olan zenginliği tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun için Çarmelik Kervansarayı'nın restorasyonundan sonra Kırsal Yaşam Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi olarak faaliyete alınması kararlaştırdık. Bu proje, Şanlıurfalı çiftçilerimize hizmet verecek. Bu tarihi kervansaray, Şanlıurfa tarımının kalkınmasına, tarım bilincinin yükselmesine ve bilimin tarıma uygulanmasına vesile oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Tarım ve Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa yürüteceğiz. Tarımsal potansiyelimizi gerçekleştirmeye yönelik ortak protokolümüzü imzaladık. Bu güzel Çarmelik Kervansarayı'nın Kırsal Yaşam Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi'ne dönüşmesinde çok önemli emekler oldu. Önce restorasyon ve daha sonra da müzeye dönüşmesi için arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar. Şanlıurfa böyle farklı bakış açıları ile gelişmeye devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de gelişeceğine hep birlikte şahit olacağız.



Öte yandan Tarım Müzesi'ne malzeme desteğinde bulunacak çiftçilerin adlarının, müzede yaşatılacağı belirtilip, çiftçilerden sergilenecek eserler için destek istendi.

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