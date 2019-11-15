Son Dakika Haberleri: Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers'la İmzalıyor!
Son Dakika Spor Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers'la İmzalıyor! - Son Dakika Spor

Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers'la İmzalıyor!

6 saat önce

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin yayınladığı habere göre Carmelo, Portland'la imzalıyor.

Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers'la İmzalıyor!, System.String[]

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin yayınladığı habere göre Carmelo, Portland'la imzalıyor. Yine ESPN'den Bobby Marks'ın haberi bize kontratın detaylarını açıklıyor. Marks, tweetinde Melo'nun Portland'da bulunduğu her gün 14,490 dolar kazanacağını ve 7 Ocak 2020'ye kadar kovulmazsa sözleşmesinin garantileceğini belirtti.


Blazers'ın lideri Damian Lillard, gelecekte Hall of Famer olacak bir oyuncunun takımda olmasını destekleyeceğini belirten bir açıklama yapmıştı. Halihazırda Lillard, CJ McCollum, Rodney Hood gibi şutörleri olan bir takımda efsane oyuncu Anthony'nin nasıl bir iz bırakacağı merak konusu. Zach Collins'in sakatlığı sonrası bu imzanın iyi bir adım olacağını düşünenler de var.


35 yaşındaki forvet, Houston Rockets'la geçen sezon sadece 10 maça çıktı ve o zamandan beri bir takım arıyordu. 10 kez All- Star, 6 kez All-NBA ve bir kez ligin en skorer oyuncusu olan Melo'nun 15 sezonda çıktığı 1054 maçta 24 sayı, 6.5 ribaund ve 4.8 asist şeklinde kariyer ortalamaları var.

Felipe Melo, Portland, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:47 
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