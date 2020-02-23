"Carmina Burana" balesi Adana'da sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Carmina Burana' balesi Adana'da sahnelendi - Son Dakika

"Carmina Burana" balesi Adana'da sahnelendi

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Carmina Burana" balesini Adana'da sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Carmina Burana" balesini Adana'da sanatseverlerle buluşturdu.

Adana 01 Burda AVM Performans Gösteri Merkezi Sahnesi'ndeki gösterimin orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman, koro şefliğini Serhat Kaya ve çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz üstlendi.

Eserde, Saliha Aktaş (soprano), Erdem Erdoğan (tenor), Faik Mansuroğlu (bariton) solist olarak sahne aldı. Solistlere, MDOB orkestra ve korosu eşlik etti.

Koreografik sahne kantatı formunda yenilenen eser, müziklerinin yanı sıra dekor, kostüm ve ışıklarıyla dikkati çekti.

Mersin, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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