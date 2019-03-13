Carmina Burana Farklı Bir Versiyonla Geliyor

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğünü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının prömiyerini sanatseverlerle buluşturacak.

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğünü 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının prömiyerini sanatseverlerle buluşturacak.



MDOB, 14 Mart'ta saat 20: 00'de Kültür Merkezi'nde sahneleyeceği 'Carmina Burana' koreografik sahne kantatının hazırlıklarını tamamladı. Orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı eserin rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını Soner Fahlioğulları, koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini K. Reyhan Bezdüz yapıyor.



Sopranolar Funda Uyanık, Görkem Ezgi Yıldırım, tenorlar Erdem Erdoğan, Dağhan Ergün, baritonlar Faik Mansuroğlu, Hulusi Polat ve bale solistleri A. Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, O. Polen Gezmiş, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen'e Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra, korosu eşlik edecek. Eserin dekor tasarımı Seyhan Atamer, kostüm tasarımı Aydan Çınar üstlenirken, ışık tasarımı ise Tarı Deniz yapıyor.



Bu arada, MDOB tarafından 26 Aralık 2002 tarihinde sahne kantatı olarak seslendirilen eser, Mehmet Balkan'ın yorumu ile ilk kez 'koreografik sahne kantatı' formunda sahneleniyor. Eserin güçlü olan müzikal anlatımının, başta koreografi olmak üzere dekor, kostüm ve ışık ile daha da zenginleştiğini belirten Balkan, "Mersin Devlet Opera ve Balesi bir ilke imza atıyor. Carmina bugüne kadar hep konser versiyonunda seslendirilmiş opera literatürünün en önemli eserlerinden bir tanesidir. Türkiye'de bir ilke imza atarak Carmina'yı sahneli, yani rejisi ile balesi ile orkestrası ile sahneliyoruz. Carmina'nın verdiği mesajları biz de sahnede reji ile mizansen ve bale ile desteklemeye çalıştık. Umut ediyorum, 1 saat 10 dakikalık süreçte hem görsellerimizle, hem dekorumuzla, kostümlerimizle güzel bir vakit geçirteceğiz" dedi.



Eserin ikinci temsili ise 16 Mart günü saat 20.00' da Kültür Merkezi sahnesinde sanatseverlerle buluşturulacak.



- Mersin

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