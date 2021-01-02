CarNext.com'dan Ankara'da showroom yatırımı - Son Dakika

CarNext.com'dan Ankara'da showroom yatırımı

02.01.2021 12:23
CarNext.com'dan Ankara'da showroom yatırımı, System.String[]

Avrupa'nın önde gelen ikinci el pazar yeri sitelerinden CarNext.com, Türkiye'deki üçüncü konsept showroomunu Ankara'da hizmete açtı.

Avrupa'nın önde gelen ikinci el pazar yeri sitelerinden CarNext.com, Türkiye'deki üçüncü konsept showroomunu Ankara'da hizmete açtı.

Leaseplan'dan yapılan açıklamaya göre ilk kez 2018'de İstanbul'da ve ardından İzmir'de hayata geçirilen CarNext.com showroomlarının üçüncüsü Ankara'da hizmet vermeye başladı. LeasePlan'in kiralamadan dönen yüksek kaliteli ikinci el araçlarının sergilendiği showroomda, dilenirse internet sitesinde yer alan araçlar da showrooma getirilerek tüketiciler tarafından incelenebiliyor.

Ocak ayı sonuna kadar ikinci el aracını CarNext.com Ankara Showroomu'ndan alan kişilere 250 TL tutarında yakıt kartı hediye ediliyor.

-İkinci elde maksimum güven sağlıyor

İnternet sitesinde yer alan ikinci el araçların tüm bakım geçmişi ve bilgilerinin şeffaf bir şekilde yer aldığı CarNext.com, 14 gün içerisinde iade garantisi ve herkes için sabit fiyat sunmasıyla ikinci ele yepyeni bir soluk getiriyor.

CarNext.com üzerinden beğendiği bir aracı yakından görmek isteyenler İstanbul, Ankara veya İzmir'deki showroomlara ilgilendikleri aracın ücretsiz şekilde transfer edilmesini isteyebiliyor. Böylece tüketiciler beğendikleri aracı daha yakından görebiliyor.

Stokta bulunmayan bir ikinci el araç için CarNext.com üzerinden talep oluşturulup araç stoklara girdiği anda da doğrudan bildirim alınabiliyor.

İstanbul, Türkiye, Ankara, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CarNext.com'dan Ankara'da showroom yatırımı - Son Dakika Ekonomi


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