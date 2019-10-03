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CarNext.com'dan Ekim kampanyası

1 saat önce

LeasePlan'ın yüksek kaliteli ikinci el araçlarını Avrupa çapında tüketicilerle buluşturduğu dijital platform CarNext.com, Ekim ayına özel kampanya yaptı.

CarNext.com'dan Ekim kampanyası, System.String[]

LeasePlan'ın yüksek kaliteli ikinci el araçlarını Avrupa çapında tüketicilerle buluşturduğu dijital platform CarNext.com, Ekim ayına özel kampanya yaptı. Platform hazırladığı Süper Cumartesi (Super Saturdays) kampanyası kapsamında İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren showroomlarını ay boyunca Cumartesi günleri ziyaret edip beğendiği aracı satın alan ya da o gün satın alma işlemlerini başlatan tüm müşterilerine yakıt kartı hediye ediliyor.


CarNext.com, Ekim ayında Süper Cumartesi (Super Saturdays) kampanyası ile CarNext.com showroomlarından 5, 12, 19 veya 26 Ekim tarihlerinde beğendiği aracı satın alacak olanlara yakıt kartı hediye ediyor. Yapılan bilgilendirmede kampanya; İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren CarNext.com showroomlarını Ekim ayı boyunca Cumartesi günleri ziyaret edip, araç satın alan ya da o gün satın alma işlemlerini başlatan tüm müşterilere sunuluyor.


Süper Cumartesi kampanyası ile ilgili olarak platformun internet adresinden bilgi alabilecek olan kullanıcılar, diledikleri takdirde sayfadaki formu doldurarak Ekim ayı içerisinde ziyaret edecekleri Cumartesi gününü de seçebiliyorlar. - İSTANBUL

İstanbul, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:31 Kaynak: İHA
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