Son Dakika Haberleri: Carney: boe'nin olası bir yavaşlamaya karşı araçları var
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Carney: boe'nin olası bir yavaşlamaya karşı araçları var

11 dakika önce

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, olası bir ekonomik yavaşlamaya karşılık BoE'nin parasal araçları bulunduğunu söyledi.

Carney: boe'nin olası bir yavaşlamaya karşı araçları var, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, olası bir ekonomik yavaşlamaya karşılık BoE'nin parasal araçları bulunduğunu söyledi.

Carney, New York'ta düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi'nde konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ekonomilerde, olası bir yavaşlamaya yol açacak dengesizlikler görmüyoruz. Ekonomilerde, yavaşlamayla mücadele edebilecek araçlarımız var fakat bunlar sınırsız değil. Gün geçtikçe küresel likidite tuzağına yaklaşıyoruz."

Bunun yanında Carney, Birleşik Krallık finansal sistemi "merkezinin", anlaşmalı veya anlaşmasız Brexit'e hazır olduğunu vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası, Mark Carney, New York, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:32 Kaynak: DHA
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