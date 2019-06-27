Son Dakika Haberleri: Carney: Varlık yönetiminde yeni kurallar oluşturulmalı
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Carney: Varlık yönetiminde yeni kurallar oluşturulmalı

1 saat önce

– İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, yatırımcıların varlıklarına erişimlerine yönelik yeni kurallar oluşturulması çağrısı yaptı.

Carney: Varlık yönetiminde yeni kurallar oluşturulmalı, System.String[]
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, yatırımcıların varlıklarına erişimlerine yönelik yeni kurallar oluşturulması çağrısı yaptı.
The Financial Times'da yer alan habere göre Carney, Neil Woodford Hisse Senedi Gelir Fonu'dan para çekme işlemlerinin bu ay dondurulmasının ardından, yatırımcıların varlıklarına erişimlerinin düzenlenmesine ilişkin yeni kurallar oluşturulması gerektiğini söyledi.
Carney, yatırımcıların varlıklarının likiditeleriyle uyumlu itfa kurallarına uymaları ve varlıklarına günlük olarak erişebilmeyi beklememeleri gerektiğini belirtti.
Carney, Hazine Komitesi'nde bakanlara yaptığı sunumda, "Bu varlıklar, günlük likiditeye sahip olunabileceği yalanı üzerine kurulu" dedi ve "temel olarak likit olmayan" varlıklar veya piyasaların sıkıntılı dönemlerinde likiditelerini kaybeden varlıklar kapsamında, söz konusu "yalanın" finansal istikrara verdiği zararı "yatırımcılarda, varlıklarını bankada saklamaktan hiçbir farkı olmadığı beklentisinin oluşması" olarak tanımladı ve ekledi:
"Alınması gereken önlemler kapsamında dikkatli olmalıyız. Varlıkların asıl likiditeleriyle uyumlu olacak şekilde oluşturacak itfa kuralları şu anki durumumuzdan daha uygun olabilir."
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
İngiltere Merkez Bankası, Mark Carney, Ekonomi
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