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Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu - Son Dakika

Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu

01.08.2021 00:37

Bir dönem Galatasaray forması giyen Kayserispor'un yeni transferi Lionel Carole, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Fransız sol bek yaptığı paylaşımda, "Sarı kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lionel Carole, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. Fransız sol bek yeni takımıyla çıktığı hazırlık maçında Beşiktaş'a karşı 3-0'lık galibiyet elde etti. Bu mücadele sonrasında büyük mutluluk yaşayan Carole, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİP GELMEK GERÇEK BİR MUTLULUK KAYNAĞI"

3-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray günlerine göndermede bulunan Carole yaptığı paylaşımda, "Sarı kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı.

Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu
Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu

Kayserispor, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu - Son Dakika Spor


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