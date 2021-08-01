Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lionel Carole, yeni sezonda Kayserispor forması giyecek. Fransız sol bek yeni takımıyla çıktığı hazırlık maçında Beşiktaş'a karşı 3-0'lık galibiyet elde etti. Bu mücadele sonrasında büyük mutluluk yaşayan Carole, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİP GELMEK GERÇEK BİR MUTLULUK KAYNAĞI"

3-0'lık galibiyetin ardından Galatasaray günlerine göndermede bulunan Carole yaptığı paylaşımda, "Sarı kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı.