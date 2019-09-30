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Caroline'den Yeşilçam Şarkıları

37 dakika önce

Prodüktörlüğünü ünlü müzisyen Cihan Okan'ın yaptığı proje, Caroline Yılmaz'ın youtube kanalından akustik videolar ile yayınlanacak.

Caroline'den Yeşilçam Şarkıları, System.String[]

Prodüktörlüğünü ünlü müzisyen Cihan Okan'ın yaptığı proje, Caroline Yılmaz'ın youtube kanalından akustik videolar ile yayınlanacak. Aralarında Artık Sevmeyeceğim ve Benim Gözüm Sende gibi eserlerin bulunduğu proje için Caroline: "Hepimiz bu şarkılarla büyüdük, aşkı bu şarkılarla tanıdık. Geçmişi bugüne getirmeyi misyon edindik, çünkü bugünün düne çok ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Cihan Okan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:31 
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