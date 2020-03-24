Caroline ile Gökçe erkeklere rest çekti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Caroline ile Gökçe erkeklere rest çekti - Son Dakika Magazin

Caroline ile Gökçe erkeklere rest çekti

6 saat önce

Caroline Yılmaz'ın sunduğu TV 8'5'ta yayınlanan Caroline Show'a pop müziğin ünlü ismi Gökçe Kırgız, genç popçu Yılmaz Taner ve gazeteci Hakan Solaker konuk oldu.

Caroline ile Gökçe erkeklere rest çekti, System.String[]

Caroline Yılmaz'ın sunduğu TV 8'5'ta yayınlanan Caroline Show'a pop müziğin ünlü ismi Gökçe Kırgız, genç popçu Yılmaz Taner ve gazeteci Hakan Solaker konuk oldu. Caroline Yılmaz, Gökçe Kırgız'a "Erkekler neden bizim gibi kadınlarla birlikte olmak istemiyor" diye sordu. Gökçe Kırgız "Güçlü olduğumuz için erkekler güçlü kadınlardan hoşlanmıyor ama ben yine de güçlü kadın olmayı tercih ederim" cevabını verdi.

Gökçe, TV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:14 

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