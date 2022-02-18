Üye Girişi
Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı - Son Dakika

Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı

18.02.2022 13:03
Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı

Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı Tekirdağ Çorlu'da araba geçtiği sırada kendisine çarpar düşüncesiyle paniklediği iddia edilen yaya yaşlı kadın yolda düşüp yaralandı.

Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da araba geçtiği sırada kendisine çarpar düşüncesiyle paniklediği iddia edilen yaya yaşlı kadın yolda düşüp yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Dere İçi 2. Sokak üzeri Perşembe pazarı mevkiinde meydana geldi. Araç sürücüsünün iddiasına göre, Serkan E'nin kullandığı otomobilin seyrettiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen Havva Ö, aracın kendisine çarpacağı düşüncesiyle panikleyip yere düştü.

Yaralanan yaya Havva Ö, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı anlatan sürücü Serkan E, yayaya çarpmadığını, aracın geçtiği sırada yaşlı kadının panikleyerek dengesini yitirip düştüğünü söyledi.

Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı
Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı
Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı
Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı
Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı

YORUMLAR
500

Tekirdağ, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:32 Beşiktaş'ın yıldızları gasp zanlısı arkadaşlarına sahip çıktılar!
14:07 Katiller en yakın arkadaşlarıydı ama o "anne katili" damgası yedi: İntiharı düşündüm!
14:20 Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakat! Kim Min Jae ve Mesut Özil de dahil oldu
14:19 İyi Partili ismin "Geççek" temalı Bahçeli taklidi kırdı geçirdi
14:11 Batman'da bir otomobilde iki kişi silahla vurulmuş bir şekilde bulundu!
14:07 Gerilimi yükseltecek haber! Putin'den balistik füze denemesi
14:00 Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi 'Süslü Korkuluk' Netflix'te!
13:43 İstanbul'da enerji yoksulluğu artıyor: Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandı!
13:43 Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada
13:40 İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 14:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: Kendisine araca çarpar diye panikledi, dengesini kaybederek yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement