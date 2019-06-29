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Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi Cinayeti, şahsın annesi ile gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiği için işlemişKAYSERİ - Kayseri'de kovaladığı aracı şarampole yuvarladıktan sonra şoförünü silahla ateş ederek öldüren şahıs, emniyetteki...

Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Cinayeti, şahsın annesi ile gönül ilişkisi yaşadığını öğrendiği için işlemiş
KAYSERİ - Kayseri'de kovaladığı aracı şarampole yuvarladıktan sonra şoförünü silahla ateş ederek öldüren şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, öldürdüğü kişi ile annesi arasında gönül ilişkisi olduğu gerekçesiyle aralarında husumet olduğu ortaya çıktı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda, Burhan B. kullandığı 06 KKE 99 plakalı araçla Niyazi Y. yönetimindeki 38 BV 243 plakalı aracı kovaladı. Sokak üzerinde kendi aracıyla beraber 38 BV 243 plakalı aracı da şarampole yuvarlayan Burhan B., araçtan inerek Niyazi Y.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Niyazi Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak araçlarda inceleme yaptı. Niyazi Y.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu.
Cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı
İddiaya göre şüpheli Burhan B., annesi ile aralarında gönül ilişkisi olduğu gerekçesiyle husumetli olduğu Niyazi Y. ile olay günü seyir halindeyken trafikte karşılaştı ve kovalamaca yaşandı. Bu esnada olay yerine gelindiği sırada Burhan B., Niyazi Y.'nin kullandığı araca arkadan çarptı ve iki araçta uçuruma yuvarlandı. Araçtan çıkan Burhan B. yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile araç içerisindeki Niyazi Y.'ye başından ve sırtından ateş etti. Niyazi Y. olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerinden firar eden şüpheli Burhan B. ise aynı gün Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Burhan B., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Çarparak uçuruma yuvarladığı araçtaki şahsı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:19 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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