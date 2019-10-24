"Çarpıcı Kız"

Luca Guadagnino'nun Cannes'da prömiyeri gerçekleşen kısa filmi Çarpıcı Kız, New York'ta yaşayan ve İtalyan asıllı Amerikalı bir yazar olan Francesca'nın, Roma'ya geri dönerek annesiyle bir araya gelmesini konu ediniyor.