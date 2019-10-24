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Çarpıcı Kız

32 dakika önce

"Çarpıcı Kız"Luca Guadagnino'nun Cannes'da prömiyeri gerçekleşen kısa filmi Çarpıcı Kız, New York'ta yaşayan ve İtalyan asıllı Amerikalı bir yazar olan Francesca'nın, Roma'ya geri dönerek annesiyle bir araya gelmesini konu ediniyor.

"Çarpıcı Kız"

Luca Guadagnino'nun Cannes'da prömiyeri gerçekleşen kısa filmi Çarpıcı Kız, New York'ta yaşayan ve İtalyan asıllı Amerikalı bir yazar olan Francesca'nın, Roma'ya geri dönerek annesiyle bir araya gelmesini konu ediniyor.

Çarpıcı Kız

New York, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:19 Kaynak: AA
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