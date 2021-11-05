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Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı

05.11.2021 12:02
Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı

Adana'da Ümran Biçer, aniden baş gösteren kalp çarpıntısı ile gittiği hastanede kalbinde tümör olduğunu öğrendi. Apar topar ameliyata alınan Biçer, "Kalbimde tümör olduğunu öğrenince şok geçirdim. Şu anda ise çok iyiyim" açıklamalarında bulundu.

Ev hanımı Ümran Biçer aniden baş gösteren çarpıntı şikayeti dinmek bilmeyince acil servise başvurdu. Burada yapılan ilk kontroller sonucunda kardiyoloji bölümüne yönlendirildi.

KALBİNDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Acil servis doktorlarının yönlendirmesi üzerine ertesi gün tekrar hastaneye giden Ümran Biçer'i muayene eden kardiyoloji uzmanı, ritim sorunu yaşayan hastası için anjiyo kararı vererek aynı gün bekletmeden işleme aldı. Yapılan anjiyo işlemi sırasında EKO cihazı (ekokardiyografi) ile hastasının kalbinde tümör tespit eden doktor vakit kaybetmeden kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu'nu durumla ilgili bilgilendirdi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Yapılan tetkikler sonucu hastanın durumunun kritik olduğunu değerlendiren Prof. Dr. Poyrazoğlu, acil ameliyat kararı aldı. 2 saatten fazla süren ameliyatın ardından önce yoğun bakıma, ardından da normal servise alınan Ümran Biçer hızla iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

''ADETA YENİDEN DOĞDUM''

Ümran Biçer daha önce kalp ile ilgili hiçbir rahatsızlık yaşamadığını belirterek, "Ancak acil servise kalp çarpıntısı şikayeti ile gittikten sonra kalbimde tümör olduğunu öğrenince şok geçirdim. Şu anda ise çok iyiyim, doktorlarımın sayesinde adeta yeniden doğdum. Ameliyat sonrası yapılan kontrollerim iyi çıktı. Tümörün patoloji sonuçlarının da temiz gelmesi benim için çifte mutluluk oldu" şeklinde konuştu.

Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Yaşam Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarpıntı şikayetiyle gittiği hastanede, kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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