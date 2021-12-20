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Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktı - Son Dakika

Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktı

20.12.2021 15:29

Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktıİSTANBUL Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki bir araca çarptı.

Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktı

İSTANBUL Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki bir araca çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kazanın ardından arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. Araç sahibi 15 bin TL'lik zararı olduğunu söylerken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek oto galeriye ait park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından sürücü, ardına bakmadan yoluna devam etti. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken park halindeki araçta yaklaşık 15 bin TL değerinde hasar meydana geldi. Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Bu araba benim değil dedim "

Kaza sonrası mağduriyetini dile getiren araç sahibi Özgür Aşılıoğlu, " Pazar günü, dükkanımı kontrol etmek için geldim ve aracımı bu halde gördüm. 'Bu araba benim değil' dedim, aracımı tanıyamadım resmen. Kamera kayıtlarını kontrol ettiğimde olayı gördüm. Araç, çok süratli bir şekilde gelerek arabanın üstüne çıkmış. Araç olaydan sonra yola geri çıkarak kaçmaya başlamış. Aracımın şu an 15-20 bin TL kadar bir masrafı var. Herhangi bir kaza kaydı olmayan aracımın değer kaybı da cabası" dedi.

Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktı
Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktı
Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktı
Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktı

Türk Lirası, Esenyurt, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarpıp kaçtı, arkasında 15 bin TL'lik zarar bıraktı - Son Dakika
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