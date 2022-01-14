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ÇARPIP KAÇTI; KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI - Son Dakika

ÇARPIP KAÇTI; KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

14.01.2022 08:57

ÇARPIP KAÇTI; KORKU DOLU ANLAR YAŞATTIErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, otomobiliyle başka bir otomobile vurup, kaçtı.

ÇARPIP KAÇTI; KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta, otomobiliyle başka bir otomobile vurup, kaçtı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ocak Cuma günü saat 19.50 sıralarında TEM Otoyolu Haramidere bağlantısı Esenyurt mevkiinde yaşandı. Bir sürücü otomobiliyle, Batuhan Canlı idaresindeki 34 EBT 15 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde bulunanlar kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, sürücü aracıyla yan yola girip, kaçtı. Otomobilinde hasar oluşan Canlı ise sürücünün kendisine ulaşmaması üzerine polis giderek şikayetçi oldu. Kaza anı Canlı'nın otomobilindeki arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Batuhan Canlı, "Arkamdan gelen beyaz renkli bir araç, selektör yaptı. Sağ şeride geçerken, sollama kararı aldığını anladım. Sollamak için hamle yaparken, benim aracıma vurdu. Hız kesmeden, yan yola girerek uzaklaştı. Ben kazanın şoku ile peşinden gidip gitmeme arasında kaldım. 2 gün kadar bana ulaşmasını bekledim. Cuma günü yaşanmıştı bu olay. 7 bin liralık bir hasardan bahsediyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Belki bir acelesi vardı, başka bir şey vardı ya da tamam ama bana bir şekilde ulaşsın. Mağduriyeti giderelim" dedi.

ÇARPIP KAÇTI; KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
ÇARPIP KAÇTI; KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI
ÇARPIP KAÇTI; KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI

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Esenyurt, Ocak, Cuma, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇARPIP KAÇTI; KORKU DOLU ANLAR YAŞATTI - Son Dakika


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