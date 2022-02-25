ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI - Son Dakika
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ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI

25.02.2022 11:27

Kartal'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak kaçan sürücü, 56 kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı.

Kartal'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarparak kaçan sürücü, 56 kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalandı.

Kartal Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 22.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan Y.E. (56)'ye bir araç çarptı. Sürücü durmayarak uzaklaştı.

Y.E.'nin hayatını kaybettiği olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Yapılan araştırmalarda Y.E.'ye çarpan aracın geliş ve gidiş güzergahındaki 56 kameranın incelenmesi sonucu O.M.K. (47) adlı sürücü tespit edildi. O.M.K.'nın olaydan sonra aracı başka bir kişiye verdiği ve sonra yaya olarak Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki bir siteye girdiği belirlendi. O.M.K. dün sitedeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaza yaptığı araç sitenin otoparkında park halinde bulundu. O.M.K. 'Kasten Öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI
ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI
ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI
ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI
ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI
ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI
ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI

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Tragger, Ankara, Polis, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇARPIP KAÇTI, POLİS 56 KAMERAYI İNCELEYEREK YAKALADI - Son Dakika
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