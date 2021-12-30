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Çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı - Son Dakika

Çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı

30.12.2021 09:00
Çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı

Esenyurt'ta dakikalar içerisinde birden fazla kazaya karıştıktan sonra aracından inip kaçmaya başlayan şahıs, diğer sürücüler tarafından yakalandı.

Esenyurt'ta dakikalar içerisinde birden fazla kazaya karıştıktan sonra aracından inip kaçmaya başlayan şahıs, diğer sürücüler tarafından yakalandı. Vatandaşların elinden kurtulmak için kıyafetlerini çıkaran sürücü ise o anlarda "Beni bırakın, gitmem gerek" diyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Sıra dışı kaza tartışması ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre birden fazla araca çarparak duran şahıs, kazanın şokunu atlattıktan sonra aracından inerek kaçmaya başladı. Akan trafiğe aldırmadan yoldan karşıya geçen şahıs, diğer sürücüler tarafından fazla uzaklaşamadan yakalandı.

Kıyafetlerini çıkartıp, kurtulmaya çalıştı

Vatandaşların öfkesi ile karşılaşan araç sürücüsü ise çareyi kıyafetlerini çıkartmakta buldu. Tek tek üstündeki kıyafetleri ve ayakkabılarını çıkaran şahıs, "Beni bırakın, gitmem lazım" diyerek kaçmayı denese de öfkeli sürücülerin elinden kaçamadı. O sırada yoldan geçen bir polis arabasını durduran vatandaşlar, araçlarına çarpan şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri araç sürücüsünü yasal işlemler için karakola götürürken, yaşanan o sıra dışı tartışma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Normalde elbisesi vardı adamın ama tartışma sırasında üstü çıplak kaldı"

Kaza anlarını gören bir vatandaş ise "Dün bir kaza oldu. Otobüs park halindeydi ve iki araba otobüse çarptı. Öndeki şoför çok sakindi ama arkadaki aracından inerek panikle kaçtı. Öndeki aracın şoförü ve diğer vatandaşlar kaçan şahsı yolun karşısında yakaladılar ve aralarında ufak çaplı bir arbede yaşandı. Daha sonra ise polisler kaçan sürücüyü götürdüler. Yaşanan tartışmada garip olan ise kaçan sürücü kıyafetlerini çıkardı. Normalde elbisesi vardı adamın ama tartışma sırasında üstü çıplak kaldı. Vallahi olaya ne biz anlam verebildik, nede diğer vatandaşlar anlam verebildi. 'Neden kaçtın' diye sorduğumuzda 'Bırakın beni, gitmem gerek' dedi " diyerek yaşanan o anlarını anlattı. - İSTANBUL

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Esenyurt, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarpıp kaçtı, yakalanınca kıyafetlerini çıkardı - Son Dakika


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