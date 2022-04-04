ÇARPIŞAN ARAÇLAR, SU KANALINA UÇTU - Son Dakika
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ÇARPIŞAN ARAÇLAR, SU KANALINA UÇTU

04.04.2022 15:21

Antalya'da iki aracın karıştığı kazada kontrolden çıkıp ters dönen kamyonet ile otomobil su kanalına uçtu.

Antalya'da iki aracın karıştığı kazada kontrolden çıkıp ters dönen kamyonet ile otomobil su kanalına uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Sümeyra Aydın'ın burunu bile kanamazken hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Mustafa Demir, ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Düden Caddesi Şehit Musa Özkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Demir'in kullandığı 07 CNL 29 plakalı kamyonet, Sümeyra Aydın yönetimindeki 07 DC 450 plakalı otomobil ile çarptı. Kaza sırasında kontrolden çıkan Demir'in kullandığı kamyonet ile Aydın'ın kullandığı otomobil, su kanalına düştü. Kanal içinde kalan otomobil sürücüsü Sümeyra Aydın ile kamyonet sürücüsü Mustafa Demir, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Sürücülerden yaralı olan Mustafa Demir, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı yerde sürekli kazaların yaşandığını belirten vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

ÇARPIŞAN ARAÇLAR, SU KANALINA UÇTU
ÇARPIŞAN ARAÇLAR, SU KANALINA UÇTU
ÇARPIŞAN ARAÇLAR, SU KANALINA UÇTU

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Mustafa Demir, Otomobil, Kamyonet, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇARPIŞAN ARAÇLAR, SU KANALINA UÇTU - Son Dakika


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