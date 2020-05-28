Çarpışan araçlar takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Çarpışan araçlar takla attı: 3 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Ümitalan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezinden İnegöl ilçesine giden sürücü Mehmet Özdemir (50) yönetimindeki 16 L 3736 plakalı otomobil, Ümitalan Mahallesi kavşağından karayoluna çıkan Mustafa Üçüncü (32) yönetimindeki 16 BOF 72 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, hafif ticari araç da takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcu İskender Üçüncü (30) yaralandı. 3 yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekibinin İlk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:45 Kaynak: DHA
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