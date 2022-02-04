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Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

04.02.2022 11:29
Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

Elazığ'da çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak bir çay ocağına girdi.

Elazığ'da çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak bir çay ocağına girdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte ilerleyen 23 EL 949 plakalı otomobil, bir anda sağ şeride geçerek 23 LU 803 plakalı hafif ticari araca çaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir çay ocağına girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken iş yerinde ve araçlarda maddi hasar oluştu. O anlar ise saniye saniye başka bir iş yerinin güvenlik kameraların yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı
Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı
Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı
Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı
Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı
Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı
Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı
Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı

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Otomobil, Tragger, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarpışan araçlardan biri iş yerine girdi, o anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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