Çarpışan İki Araç Bahçe Duvarına Böyle Çarptı

Çarpışan iki araç bahçe duvarına böyle çarptı Pendik'te çarpışan iki araç, bahçe duvarına vurarak durabildiİSTANBUL - Pendik'te iki araç sürücüsü, yol kesişiminde virajı dönecekleri sırada çarpıştılar.

Çarpışan iki araç bahçe duvarına böyle çarptı

Pendik'te çarpışan iki araç, bahçe duvarına vurarak durabildi



İSTANBUL - Pendik'te iki araç sürücüsü, yol kesişiminde virajı dönecekleri sırada çarpıştılar. Hızını alamayan taksi ile diğer otomobil, yolun kenarındaki bir sitenin bahçesine çarparak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Kaza Pendik Kurtköy Mahallesi Sarıgül Sokak ile Güzeltepe Sokak kesişiminde sabah saatlerinde meydana geldi. Bir çocuğu ve eşi ile birlikte yolda ilerleyen Erol Keskin'in aracı, Yusuf Özev kontrolündeki ticari taksi ile yol kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlar, yolun yanında bulunun bir sitenin bahçesinin duvarına çarparak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı, eşi ve çocuğunun yara almadan atlattığını ifade eden Erol Keskin; "Dörtyol, ışık yok bir şey yok. Zaten diğer taraf tehlikeli. Arkadaş benden biraz daha fazla hızlıydı, hangimizde hata artık bilmiyorum, geçerken orta çaplı kazaya karıştık" dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Survivor'da Araba Ödülünü Kim Kazandı?

Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı

Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı

İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı