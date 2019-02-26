Son Dakika Haberleri: Çarpışan İki Motosikletin Sürücüleri Hayatını Kaybetti

Çarpışan İki Motosikletin Sürücüleri Hayatını Kaybetti

24 dakika önce

Elazığ'da, çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

Çarpışan İki Motosikletin Sürücüleri Hayatını Kaybetti, System.String[]
Elazığ'da, çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi'nde Hıdır Erbaş idaresindeki 02 EH 655 plakalı motosiklet, Hakan Demirel'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Erbaş ve Demirel, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Arkadaş oldukları öğrenilen iki sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:17 Kaynak: AA

Hakan Demirel, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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