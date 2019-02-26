Çarpışan İki Motosikletin Sürücüleri Hayatını Kaybetti
24 dakika önce
Elazığ'da, çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.
Elazığ
'da, çarpışan iki motosikletin sürücüleri hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım
Caddesi'nde Hıdır Erbaş idaresindeki 02 EH 655 plakalı motosiklet, Hakan Demirel
'in kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Erbaş ve Demirel, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırıldı.
Arkadaş oldukları öğrenilen iki sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:17 Kaynak: AA
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