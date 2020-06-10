Çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'tan Yenice istikametine gelen Murat K. yönetimindeki 67 ZM 124 plakalı otomobil, İlhan U'nun (49) kullandığı 67 ZP 029 plakalı otomobil ile Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücü İlhan U. ile diğer otomobildeki Mehmet K. (69) ve Harun K. (9) yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.