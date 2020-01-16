Çarpışan otomobil pisti gibi kavşak... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çarpışan otomobil pisti gibi kavşak... - Son Dakika

Çarpışan otomobil pisti gibi kavşak...

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Kozluca yolu üzerindeki kavşak çarpışan otomobil pistini andırıyor.

Çarpışan otomobil pisti gibi kavşak..., System.String[]

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Kozluca yolu üzerindeki kavşak çarpışan otomobil pistini andırıyor. Kavşakta sık sık meydana gelen kazalar sebebiyle esnaf ve mahalle halkı yetkililerin tedbir almasını istiyor.


İnegöl'de kavşakta her gün neredeyse bir kaza yaşanıyor. Yaşanan kazalar bazen maddi hasarlı bazen de yaralamalı kazalarla sonuçlanıyor. O kazalar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor. Kavşakta meydana gelen kazaların çoğunu dikkatsizlik ve aşırı sürat nedeniyle yaşanırken, çevrede oturan vatandaşlar ve esnaf ise diken üstünde. Kavşağın karşısında bulunan okulda çıkan öğrencilerde her gün neredeyse ölümle burun buruna geliyor.


Bölge esnaflarından Rıdvan Ezim, yetkililere seslenerek şunları söyledi: "Bu kavşakta her gün bir kaza yaşanıyor. Bizler defalarca yetkililere tedbir almaları konusunda ikazlarda bulunduk. Ama her hangi bir önlem alınmadı. Kazaların çoğu sürücülerin dikkatsizliği ve süratli olmasından kaynaklanıyor. Biz bu kavşağa ışıklandırma sistemi koyulmasını ya da hız kesici uygulamasını istiyoruz. Gerçekten bizim de canımız tehlikede. İş yerimizde diken üstünde oturuyoruz. Lütfen kimsenin canı yanmadan acilen buraya bir çözüm bulsunlar" diye konuştu. - BURSA

Orhaniye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:43 Kaynak: İHA
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