ÇARPIŞAN OTOMOBİLLER BOŞ SULAMA KANALINA DÜŞTÜ: 3 YARALI - Son Dakika

ADANA'nın Kozan ilçesinde kafa kafaya çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına düşen iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Çanaklı Mahallesi Çanaklı Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Tayyip Mutlu (19) yönetimindeki 01 TF 142 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Enver Oğulbalı'nın kullandığı 60 TA 700 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yol kenarındaki boş sulama kanalına düştü. Kazada, Ramazan Tayyip Mutlu ile Enver Oğulbalı ve yanındaki Günay Oğulbalı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve CANKUR ekipleri sevk edildi. CANKUR ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.