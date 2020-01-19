Çarpışan otomobiller park halindeki başka araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çarpışan otomobiller park halindeki başka araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Çarpışan otomobiller park halindeki başka araca çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Isparta'da çarpışan otomobillerin park halindeki başka bir araca çarpmasıyla toplam 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çarpışan otomobiller park halindeki başka araca çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Isparta'da çarpışan otomobillerin park halindeki başka bir araca çarpmasıyla toplam 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobillerde büyük hasar oluşan kazadan sonra araçlardan kopan parçalar etrafa saçıldı.


Kaza, saat 13.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Nuri S. yönetimindeki 32 FZ 890 plakalı otomobil ile Orhan K. idaresindeki 32 YG 072 plakalı otomobil, 134. Cadde ile 1844. Sokak kesişiminde çarpıştı. Çarpışan otomobiller, kazanın ardından park halindeki 15 EM 060 plakalı araca çarparak hasar oluşmasına neden oldu. Talihsiz kazada sürücüler Mehmet Nuri S. ve Orhan K. ile yolculardan Nurhan S. olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra gerekli tedavileri için ambulansla hastaneye sevk etti. Öte yandan, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ISPARTA

Mehmet Nuri, Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:56 Kaynak: İHA
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