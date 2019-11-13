Çarpışan otomobiller savrularak kaldırımdaki bisikletliye çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin savrularak kaldırımdaki bisikletliye çarptığı kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ın İbrahim Sözen Caddesi'ndeki kaza, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Ambulansa yol vermek amacıyla aniden kavşağa giren 07 AEC 481 plakalı otomobile karşı yönden gelen 07 SKF 87 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma doğru savrulan otomobil, yol kenarında bisikletiyle bekleyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisiklet ve sürücüsü bir işyerinin bahçesine savruldu. Kazada, ismi öğrenilemeyen araç ve bisiklet sürücüleri ile araçlardan birinde bulunan bir kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatan polis, yaralıların isimlerini belirlemeye çalışıyor.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bisikletli kaldırım kenarında dururken, kavşağa giren otomobile karşı yönden gelen otomobilin çarpması, çarpmanın etkisiyle otomobilin kaldırıma sürüklenmesi, otomobili fark eden bisikletlinin kendisini kaldırıma atması ve işyerinde oturan kadın müşterilerin panik yaşaması görülüyor.