Son Dakika Haberleri: Çarpışan otomobillerden biri binanın bahçesine uçtu 6 yaralı
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Çarpışan otomobillerden biri binanın bahçesine uçtu 6 yaralı

17 dakika önce

Çarpışan otomobillerden biri binanın bahçesine uçtu 6 yaralıÇorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden biri bir binanın bahçesine uçtu.

Çarpışan otomobillerden biri binanın bahçesine uçtu 6 yaralı
Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, otomobillerden biri bir binanın bahçesine uçtu. Kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.
Kaza, öğlen saatlerinde Ulukavak mahallesi Selçuk caddesinde meydana geldi. Uğur Önder Uzun (30), idaresindeki 19 BG 783 plakalı otomobil ile Elvan Ankaralıoğlu idaresindeki 19 DT 177 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Elvan Ankaralıoğlu idaresindeki otomobil bir apartmanının bahçesine uçtu. Kazada bahçeye uçan otomobildeki Elvan ve eşi Nezaket Ankaralıoğlu vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı. Diğer otomobildeki sürücü Uğur Önder Uzun, Musa Uzun (7),Battal Sarı (10), Nacip Efe Sarı (6), Güler Sarı (27), hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırla Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbe an yansıdı.
Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 06:05 Kaynak: DHA
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