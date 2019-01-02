Son Dakika Haberleri: Çarpışan Otomobillerden Biri Hurdacı ile Bisiklet Sürücüsüne Çarptı

Çarpışan Otomobillerden Biri Hurdacı ile Bisiklet Sürücüsüne Çarptı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri, yol kenarında oturan hurdacıyla bisiklet sürücüsüne çarptı.

Çarpışan Otomobillerden Biri Hurdacı ile Bisiklet Sürücüsüne Çarptı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çarpışan otomobillerden biri, yol kenarında oturan hurdacıyla bisiklet sürücüsüne çarptı. 2 kişi yaralandı.

İnegöl'ün Kemalpaşa mahallesi Ören sokak üzerinde seyir halinde olan Mikail C.(25) Yönetimindeki 16 E 3963 plakalı otomobil, Başaran sokaktan çıkan sürücü Ömer B.(43) Yönetimindeki 16 KCG 40 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 16 E 3963 plakalı otomobil, yol kenarında sohbet eden bisiklet sürücüsü Behçet G.(44) ile aracıyla bekleyen Hurdacı Cuma A.(53)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerince, hastaneye gitmeyi reddederek ayakta tedavi edildiler.

Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:48 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor

Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 20:36:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarpışan Otomobillerden Biri Hurdacı ile Bisiklet Sürücüsüne Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]