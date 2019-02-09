Son Dakika Haberleri: Çarpışan Otomobillerden Biri İkiye Bölündü: 4 Yaralı

Çarpışan Otomobillerden Biri İkiye Bölündü: 4 Yaralı

42 dakika önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri ikiye bölündü, 4 kişi yaralandı.

Çarpışan Otomobillerden Biri İkiye Bölündü: 4 Yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan biri ikiye bölündü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Bedirbey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. U dönüşü yapan Ramazan Demirkaya yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil, Ozan Gül yönetimindeki 20 AAL 270 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, Demirkaya'nın otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki sürücünün ve yanlarındaki iki yolcunun yaralandıkları belirlendi. Otomobillerden itfaiye yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:02 Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP'nin 50. Yıl Kutlamaları İçin Adana'ya Giden Amatör Futbolcu Cuma Uluçay, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar

Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:44:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarpışan Otomobillerden Biri İkiye Bölündü: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]