Çarpışan Otomobillerden Biri İkiye Bölündü: 4 Kişi Yaralandı
1 saat önce
Denizli'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri ikiye bölündü.
Denizli
'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri ikiye bölündü. Kazda 4 kişi yaralandı.
Kaza, Denizli- Antalya
karayolu Çameli
kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil ile Ozan G. idaresindeki 20 AAL 270 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden 20 E 1952 plakalı otomobil ikiye bölündü. Kazada araç sürücüleri ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:04 Kaynak: İHA
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