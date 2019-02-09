Son Dakika Haberleri: Çarpışan Otomobillerden Biri İkiye Bölündü: 4 Kişi Yaralandı

Çarpışan Otomobillerden Biri İkiye Bölündü: 4 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Denizli'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri ikiye bölündü.

Çarpışan Otomobillerden Biri İkiye Bölündü: 4 Kişi Yaralandı, System.String[]
Denizli'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri ikiye bölündü. Kazda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli- Antalya karayolu Çameli kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan D. yönetimindeki 20 E 1952 plakalı otomobil ile Ozan G. idaresindeki 20 AAL 270 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden 20 E 1952 plakalı otomobil ikiye bölündü. Kazada araç sürücüleri ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:04 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP'nin 50. Yıl Kutlamaları İçin Adana'ya Giden Amatör Futbolcu Cuma Uluçay, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Patlıcanın Fiyatı 1 Haftada Yarı Yarıya Düştü

Müezzin, Camideki Teneşir Masası Üzerinde Ölü Bebek Buldu Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:18:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarpışan Otomobillerden Biri İkiye Bölündü: 4 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]