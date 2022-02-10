ÇARPIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ SAVRULUP, DURAKTAKİ KADINI YARALADI - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çarpışan otomobillerden biri savrulup otobüs durağında bekleyen Serpil İrtem'e vurdu. Kazada İrtem'in yanı sıra 3 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ekmel mahallesi D400 karayolundaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne seyir halindeki Ahmet Gören'in kullandığı 32 AVV 064 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Bilal Alkan idaresindeki 07 AOG 607 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerden biri refüje çarpıp takla attı, diğeri ise otobüs durağına çarpıp şarampole devrildi. Kazada otobüs durağındaki Serpil İrtem ile sürücüler ve Bilal Alkan'ın yanındaki C.D. yaralandı.

Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.