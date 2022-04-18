Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı

18.04.2022 18:24
Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerinden biri takla attı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerinden biri takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza saat 16.35 sıralarında ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezi istikametine seyir eden Mehmet E. İdaresindeki 67 AC 447 plakalı otomobil, Karanfil Sokak'tan ana yola çıkış yapmaya çalışan Savaş D.'nin kullandığı 67 TD 409 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 67 AC 447 plakalı otomobil takla atarken, Savaş D.'nin kullandığı 67 TD 409 plakalı otomobil ise yoldan çıkarak yan yola girdi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücülerden Mehmet E.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra özel hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik polisi ulaşımı bir süre tek şeritten verirken, araçların çekilmesinin ardından yol yeniden çift şeritli olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı
Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı
Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı
Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı
Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı

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Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı Son dakika haberi: Zonguldak'ta trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Zonguldak, Otomobil, Ereğli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarpışan otomobillerden biri takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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