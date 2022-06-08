Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü - Son Dakika
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Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü

08.06.2022 15:09

Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndüKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilden biri ters döndü.

Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobilden biri ters döndü.

Kaza Alemdar Caddesinde meydana geldi. B.Y. idaresindeki 78 AAP 246 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 06 GC 722 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle B.Y. idaresindeki otomobil ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan vatandaşların tedavisi ayakta tamamlanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü
Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü
Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü
Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü
Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü
Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü
Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü
Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü
Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü

YORUMLAR
500
Kavşakta 2 araç çarpıştı: 3 yaralı Kavşakta 2 araç çarpıştı: 3 yaralı Refüje çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı Refüje çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kavşakta başka bir araçla çarpışan otomobil ters döndü - Son Dakika
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