Çarpışma 11. Bölüm Ön İzleme

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir.

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Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır…

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