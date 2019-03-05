Çarpışma 13. Bölüm Fragman
33 dakika önce
Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir.
Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır…
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:01
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