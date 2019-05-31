Son Dakika Haberleri: Çarpışma 24. Bölüm (Final) Kaçınılmaz Ölüm
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Çarpışma 24. Bölüm (Final) Kaçınılmaz Ölüm

1 saat önce

24. Bölüm Özet: Kadir, Zeynep'i hızla hastaneye getirir. Zeynep ölümün kıyısındadır.

24. Bölüm Özet:

Kadir, Zeynep'i hızla hastaneye getirir. Zeynep ölümün kıyısındadır. Cansız'a nefreti katlanarak artan Kadir, onu tanıyan, birlikte iş yapanların isimlerini tek tek öğrenir ve izini sürer. Veli de Cansız'ın peşindedir. Kadir ile Veli, iki ayrı koldan ve öldüre öldüre Cansız'a doğru ilerlerler. Kadir ve Veli'nin peşinde olduğu haberi kısa sürede Cansız'a da ulaşır. Cansız, adamlarına Aylin'i kaçırmaları talimatını verir. Aylin, Cemre ile birlikteyken zorla kaçırılır. Cansız, Aylin'in hayatına karşılık Kadir'den Veli'yi öldürmesini ister. Kadir gözünü kırpmadan Veli'yi vurur. Ancak Cansız sözünde durmaz ve Kadir'den, tıpkı Selim gibi kendisini öldürmesini ister. Kadir, Aylin'in yaşaması için tereddüt etmeden silahını başına dayar. Tam da bu sırada bir telefon sesi duyulur Kadir ile Cansız hesaplaşmasının seyri değişir. Artık yolun sonudur ve ikisinden biri için ölüm kaçınılmazdır.
Çarpışma 24. Bölüm (Final) Kaçınılmaz Ölüm
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:01 
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