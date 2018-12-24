Çarpışma 6. Bölüm Fragman

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir.

">

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. Acıdan yaşamdan vazgeçme noktasına gelen Kadir, sebep olduğu araba kazasıyla farkında olmadan hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kazaya dört araba, dört hayat, dört insan karışır…

Son Dakika » Tv » Haber Haber Yayın Tarihi :

Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı

Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu

Sosyete Kasabı Nusret Gökçe, Aile Fotoğrafını Takipçilerinin Beğenisine Sundu

Murat Yıldırım, Camsız Gözlüğü Fark Edince Ortaya İlginç Anlar Çıktı