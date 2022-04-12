'Çarpışma' dizisine açılan davada bilirkişi raporu geldi - Son Dakika
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'Çarpışma' dizisine açılan davada bilirkişi raporu geldi

12.04.2022 10:07
'Çarpışma' dizisine açılan davada bilirkişi raporu geldi

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Çarpışma' dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia eden emekli polisin açtığı davada bilirkişi, davacının fikri hakkına tecavüzün oluştuğunu kaydetti.

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Çarpışma' dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu iddia eden emekli polisin açtığı davada bilirkişi, davacının fikri hakkına tecavüzün oluştuğunu kaydetti.

Senarist ve aynı zamanda emekli bir polis olan Selçuk Olcay, başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı 'Çarpışma' dizisinin senaryosunun kendisine ait olduğunu ve senaryonun izinsiz kullanıldığını iddia ederek Ay Sanat Prodüksiyon ve Yapım Anonim Şirketi'ne dava açmıştı. Maddi ve manevi toplam 100 bin liralık tazminat talebinin bulunduğu davada, celse arasında bilirkişi raporu dava dosyasına ulaştı.

Eserlerin tesadüfü aşacak şekilde benzerlik taşıdığı belirtildi

Dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda, davacı Selçuk Olcay'ın 'Adalet Melekleri' adlı eseriyle 'Çarpışma' isimli eser arasındaki ana karakterlerin hikayelerinin tesadüfü aşacak oranda benzerlik taşıdığı, bunun da Olcay'ın eserine intihal oluşturacak düzeyde olduğu kaydedildi.

Davacının maddi tazminata hak kazandığı aktarıldı

Raporda, davacı Olcay'ın fikri hakkına tecavüzün oluştuğu ve yapımcı ile televizyon kuruluşunun toplam elde ettiği gelir ile vergiler düşürüldükten sonra maddi tazminata hak kazandığı aktarıldı. Bilirkişi raporunda ayrıca, manevi tazminatın ise mahkemenin takdirine bırakıldığı belirtildi. - İSTANBUL

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Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk, Emekli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Çarpışma' dizisine açılan davada bilirkişi raporu geldi - Son Dakika


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