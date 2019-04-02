Son Dakika Haberleri: 'ÇARPIŞMA' Dizisinin Efsane Karakterleri Veli Cevher Ve Cansız, 'ÇUKUR'A Misafir Oldu!

'ÇARPIŞMA' Dizisinin Efsane Karakterleri Veli Cevher Ve Cansız, 'ÇUKUR'A Misafir Oldu!

8 dakika önce

Ay Yapım imzalı 'Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde izleyicileri büyük bir sürpriz bekledi.

'ÇARPIŞMA' Dizisinin Efsane Karakterleri Veli Cevher Ve Cansız, 'ÇUKUR'A Misafir Oldu!, System.String[]

'Çarpışma' dizisinde Onur Saylak'ın hayat verdiği Veli Cevher, Sena'nın bulunması için Çukur'a gelerek Vartolu'nun yardımına yetişti. Aynı dizide Cansız'ı canlandıran Ali Sürmeli de 'Çukur'a konuk oldu.

Vartolu ve Medet, bu hafta 'Çarpışma'nın yeni bölümünde Cansız'la bir araya gelirken; Sena'yı kurtarmak için herkes zamanla yarışacak.

'Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde Mahsun'un Sena'yı kaçırması tüm dengeleri alt üst etti. Sena'nın kayıp olduğunu öğrenen Yamaç, bunun arkasında Mahsun'un olduğunu anlamasıyla deliye döndü. Koçovalı Kardeşler ve Damla'nın, Sena'yı bulmak için seferber oldukları bölümde 'Çukur', sürpriz bir misafiri ağırladı. Ay Yapım imzalı 'Çarpışma'da Onur Saylak'ın hayat verdiği fenomen karakter Veli Cevher, Vartolu'nun eski dostu olarak onun yardımına yetişti. Koçovalı Kardeşlerle bir araya gelen Veli, Sena'nın bulunması için usta oyuncu Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Cansız'ı arayarak ondan da destek istedi.

'Çukur', yabancı dizilerde sıklıkla görülen, Türk dizi tarihinde ise örneği az olan bu "crossover" (çapraz geçiş) ile çok konuşuldu.

Her Perşembe akşamı Show TV'de yayınlanan 'Çarpışma'nın bu haftaki yeni bölümünde Vartolu, Veli Cevher'e iade-i ziyaret gerçekleştirecek. Veli, Vartolu ve Medet'i Cansız (Ali Sürmeli) ile karşı karşıya getirecek. Vartolu ile Medet, Mahsun'un nerede olduğu sorusunun cevabını Cansız'da arayacak. 'Çarpışma'nın bu haftaki bölümünde Vartolu ve Medet'in yanı sıra 'Çukur'dan iki sürpriz önemli isim daha konuk olacak.

VELİ CEVHER'İN ÇUKUR'A GELİŞİ SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.76 izlenme oranı (rating), 18.04 izlenme payı (share), AB'de 8.10 izlenme oranı (rating), 18.09 izlenme payı (share), Total'de ise 9.08 izlenme oranı (rating), 19.11 izlenme payı (share) elde etti. #velicevher etiketi Twitter Türkiye'de 4 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ İLE SELİM'İN DUYGU YÜKLÜ YÜZLEŞMESİ!

Sena'nın kaçırıldığını öğrenmesiyle deliye dönen Yamaç, sevdiği kadını kaybetme korkusuyla yüzleşti. Öfkeyle kahveden çıkan Yamaç'ın peşinden giden Selim'in "Bütün felaketler sadece senin başına geliyormuş gibi davranma" sözleri Yamaç için bardağı taşıran son damla oldu. İki kardeşin yüzleşmesi esnasında Selim'in Cemil'i öldürdüğü anı hatırlayarak "Sevdiğini kendi ellerinle öldürmek ne demek biliyorum" demesi Yamaç'ı şaşırtırken, iki kardeş birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:37 Kaynak: Bültenler

Ali Sürmeli, Ay Yapım, Çukur, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çukur'un Tanıtımında Büyük Sürpriz! Veli Cevher Ortaya Çıktı Çarpışma'dan Çukur'a Bir Bomba Transfer Daha! Veli Cevher'den Sonra Cansız da Diziye Dahil Oldu CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 13:45:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'ÇARPIŞMA' Dizisinin Efsane Karakterleri Veli Cevher Ve Cansız, 'ÇUKUR'A Misafir Oldu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]