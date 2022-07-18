Çarpışma numarası ile cep telefonu çaldılar - Son Dakika
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Çarpışma numarası ile cep telefonu çaldılar

18.07.2022 14:59
Çarpışma numarası ile cep telefonu çaldılar

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu sözde çarpışma ile çalan iki hırsız aynı gün yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu sözde çarpışma ile çalan iki hırsız aynı gün yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 16 Temmuz Cumartesi günü İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir işyerinde, bir kişinin telefonun çalındı. Başka biriyle çarpışması esnasında telefonu çalındığını söyleyen A.T. isimli mağdurun şikayeti üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu hakkında çalışma başlattı.

Polis ekipleri, M.G. ve N.H. isimli iki şüpheliyi aynı gün tespit ederken, şahıslar çalınan telefonla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İki şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

YORUMLAR
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ÇALDIĞI İKİ CEP TELEFONUNU BİRKAÇ SAAT SONRA 900 LİRAYA SATTI ÇALDIĞI İKİ CEP TELEFONUNU BİRKAÇ SAAT SONRA 900 LİRAYA SATTI Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi Cep telefonuyla kadınları çeken yabancı uyruklu şahıs, esnaf tarafından darp edildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çarpışma numarası ile cep telefonu çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çarpışma numarası ile cep telefonu çaldılar - Son Dakika
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