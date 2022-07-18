Edinilen bilgiye göre, 16 Temmuz Cumartesi günü İsmet İnönü Caddesi üzerindeki bir işyerinde, bir kişinin telefonun çalındı. Başka biriyle çarpışması esnasında telefonu çalındığını söyleyen A.T. isimli mağdurun şikayeti üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konu hakkında çalışma başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu sözde çarpışma ile çalan iki hırsız aynı gün yakalandı. Gözaltına alınan iki kişi cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çarpışma numarası ile cep telefonu çaldılar - Son Dakika

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