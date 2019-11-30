Son Dakika Haberleri: Çarpışma tartışması kavgaya dönüştü, 2 yaralı
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Çarpışma tartışması kavgaya dönüştü, 2 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de yolda yürürken meydana gelen çarpışma yüzünden kalabalık bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Çarpışma tartışması kavgaya dönüştü, 2 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de yolda yürürken meydana gelen çarpışma yüzünden kalabalık bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.


Olay dün gece saat 23.30 sıralarında Hoşnutiye mahallesi İsmet İnönü 1. caddesinde meydana geldi. M.Y., E.B., M.Y., E.G., T.B., A.B.İ ile 6 -7 kişilik kadınlı erkekli grup arasında çarpışmadan dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi bıçakla hafif yaralanırken, olaya müdahale eden polis, tarafların şikayetçi olması üzerine tahkikat başlattı. - ESKİŞEHİR

İsmet İnönü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:19 Kaynak: İHA
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