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Çarpışmanın etkisi ile havaya böyle fırladı

1 saat önce

Çarpışmanın etkisi ile havaya böyle fırladıSİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisi ile havaya böyle fırladı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçede bulunan Sivas caddesinde yaşandı. Kazada, F. Ş. yönetimindeki plakasız motosiklet, Sivas caddesi üzerinde seyir halinde iken, Taşköprü mahallesi Şahbazın Ömer Efendi sokaktan caddeye çıkan Z. G.nin kullandığı 58 SD 983 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada; Motosiklet sürücüsü motosiklette bulunan R. K. yaralandı. Bu onlar olay yerini gören bir güvelik kamerası ile an ve an kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisi ile havaya fırladığı gödündü.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü F.Ş. Sivas'a sevke edildi.

Yaralıların yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çarpışmanın etkisi ile havaya böyle fırladı

Motosiklet, Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:09 Kaynak: İHA
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