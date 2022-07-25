Kazada yaralanan ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fadime Ekici, otomobilden vatandaşların da yardımıyla sağlık ekibi tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil palmiye ağacına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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