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Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi, burnu bile kanamadı! Kaza anı, saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi, burnu bile kanamadı! Kaza anı, saniye saniye kameralara yansıdı

22.07.2021 11:16

Esenyurt'ta taksiden indikten sonra yolun karşısına doğru koşan çocuğa, o esnada yoldan geçen bir başka taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye savrulan çocuk, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anlarını kameralar saniye saniye kaydetti.

İstanbul Esenyurt'ta Mehterçeşme Mahallesi 2013. Sokak'ta meydana gelen kazada, yol kenarında taksiden indikten sonra koşarak yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa, o sırada karşı yönden gelen taksi çarptı.

KAZANIN ETKİSİYLE METRELERCE ÖTEYE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce öteye savrulurken, kazaya karışan taksideki yolcular ve çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Çocuk, kazayı yara almadan atlattı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, taksinin koşarak karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptığı görülüyor. Kazayı gören Kenan Çelikay, ''Oturuyordum. Sokaktan bir ses geldi. Çocuk taksiden inmiş. Diğer taraftan gelen taksi çocuğa vurdu. Çocuk yere düştü. Herkes yardıma koştu. Çocuğun hatasıydı. Taksinin önüne atladı'' dedi.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi, burnu bile kanamadı! Kaza anı, saniye saniye kameralara yansıdı
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi, burnu bile kanamadı! Kaza anı, saniye saniye kameralara yansıdı

İstanbul, Esenyurt, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi, burnu bile kanamadı! Kaza anı, saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi, burnu bile kanamadı! Kaza anı, saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika
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